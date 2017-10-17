В «Невских парусах» завершено строительство первой детской площадки

Setl City полностью завершила строительство и благоустройство первой детской площадки возле дома 2 ЖК «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Застройщик продолжает активное строительство второй, третьей и четвертой очереди жилого комплекса. В домах второй очереди окрашены фасады, в квартирах завершен монтаж электрической проводки, стояков отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, ведутся внутренние отделочные работы.

Напомним, в июне 2017 года Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.1, 2.2, 2.3 в ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга. Также построен подземный паркинг. Жилой комплекс«Невские паруса»располагается в живописном месте на левом берегу Невы, где русло реки делает крутой поворот. Окна большинства квартир будут иметь вид на воду, а с верхних этажей откроются великолепные панорамы Невы и окрестностей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»