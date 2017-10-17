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17.10.2017 12:14

Сразу три банка аккредитовали квартал «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Сразу три банка аккредитовали квартал «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь Банк» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) аккредитовали сразу несколько корпусов в квартале «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Теперь приобрести квартиру в ипотеку от «Россельхозбанка» можно в корпусе 8.1 квартала «Галактика». Согласно условиям банка минимальный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости квартиры, процентная ставка от 9,25%, с установленным лимитом до 25 млн рублей.

В «Связь Банке» можно оформить ипотеку на покупку квартиры в квартале «Галактика» в корпусах 4.5-1, 4.5-2, 4.11, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 10,9%, с  установленным лимитом до 30 млн рублей. Оба банка предоставляют ипотечный кредит на максимальный срок до 30 лет.

Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» выдает ипотеку на покупку квартиры в корпусах 4.5-1, 4.5-2, 4.11, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика» при условии внесения первоначального взноса от 5% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,5%, с установленным лимитом до 8 млн рублей. Ипотечный кредит предоставляется на максимальный срок до 25 лет.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В шаговой доступности находятся сразу три станции метро  ̶  «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Во всех корпусах представлен большой выбор квартир разного метража и планировок – от студий до трехкомнатных. Действующим проектом планировки предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»


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