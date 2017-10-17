В Петербурге главбуху за присвоение 4 млн дали условный срок

В Петербурге пять лет условно получила главбух, признанная виновной в присвоении более 4 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 17 октября, дело слушалось в Ленинском районном суде. На скамье подсудимых оказалась Юлия Дроздова, в 2014-2017 годы главбух трех фирм: ООО «ВСК Билдинг», ООО «Поток» и ООО «ВиК Спб». Как удалось доказать, она решила дополнительно «подзаработать» и начала перечислять средства с расчетных счетов компаний на свои личные банковские карты.

«При создании электронных платежных поручений в соответствующих строках указывала надуманные назначения платежей, такие как: «под отчет», «возмещение расходов», «заработная плата», – рассказали в пресс-службе.

В результате в кошельке женщины незаконно оказалась внушительная сумма: 4 106 932 рубля.

В суде бухгалтер не стала отрицать вины и получила 5 лет лишения свободы условно. Также ее обязали вернуть ООО «ВиК СПб» 2 782 852 рубля.