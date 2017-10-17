Отец мальчика, ехавшего 140 по КАД, наказан за жизнь детей в машине

Дети отца, наказанного за то, что посадил ребенка за руль, два месяца жили в машине. Об этом стало известно 17 октября.

Оказалось, что у жителя Ставропольского края пятеро детей. Трое младших живут у родственников. Старшие, 7-летний мальчик и его сестра, вместе с отцом ведут кочевой образ жизни. Как минимум последние два месяца семья проживала в автомобиле. Дети не ходят ни в школу, ни в детский сад.

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Напомним, что 17 октября стало известно о завершении административного расследования в отношении 34-летнего водителя ВАЗ-2115. 28 сентября мужчина посадил 7-летнего сына за руль и поехал по КАД. За это отец оштрафован на 30 тысяч рублей. Также ему выписан штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.