Мосгорсуд заблокировал сайты с книгами

Два крупных интернет-ресурса, на которых распространялась учебная и художественная литература, заблокированы по решению Мосгорсуда.

Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Речь идет о сайтах torrentino.com и 11book.ru. По данным РКН, их посещали около 3 млн пользователей ежемесячно. Решение суд принял на основании иска от правообладателей — ООО «Издательство «Эксмо» и АО «Издательство «Просвещение».

В РКН уточнили, что «антипиратское» законодательство дает возможность правообладателям и администрациям сайтов достичь досудебного соглашения. Решение о блокировке принимается «в случае неоднократного нарушения интернет-ресурсом "антипиратского" законодательства», – говорится в сообщении Роскомнадзора. Сейчас на постоянной основе заблокировано более 600 пиратских сайтов.