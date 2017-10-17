Очевидцы: Приток Охты превратили в мыльный поток

В Красногвардейском районе Петербурга левый приток Охты перепутали с канализацией и спустили в воду стоки. Дрейфующее маслянистое пятно местные жители заметили 17 октября.

Как рассказали очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга», подозрительными разводами и странной белой пеной река Лубья покрыта в районе Ржевки. Источники загрязнения неизвестны, но в 70 метрах от 6-й Жерновской улицы, 7, находится сточный коллектор. Там же, по словам жителей, вода источает особенно неприятный запах.

Лубья – это самая длинная из притоков Охты. Та, в свою очередь, впадает в Неву. Горожане, помня, что именно оттуда вода поступает в водопроводную систему города, опасаются, что пенная эмульсия достигнет Невы.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что заявок о загрязнении Лубьи ещё не поступало, и пообещали выяснить масштабы бедствия.