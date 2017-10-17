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17.10.2017 11:56
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Европейский университет снова подал документы на получение образовательной лицензии

Европейский университет обратился в Рособрнадзор за новой образовательной лицензией. Пакет документов отправили в Москву 17 октября.

 

Отметим, что за последние два месяца это уже третье обращение вуза в Рособрнадзор. Первый раз ведомство нашло технические ошибки в оформлении документов, второй раз специальная комиссия ведомства проверила новое здание ЕУ. Специалисты заявили, что оно не соответствует требованиям для обучения людей с ограниченными возможностями. Правда, каким именно, не объяснили. Как заявляли в руководстве Европейского университета, на просьбы уточнить причину отказа в выдаче лицензии в Рособрнадзоре отвечали, что не обладают полномочиями разъяснять подобные вещи. «В новом пакете документов мы поменяли один номер аудитории и уточнили название специального компьютерного оборудования для пользователей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

 

Предполагается, что для новой проверки и принятия решения о выдаче лицензии Рособрнадзору понадобится до 45 дней.

 

Справка:

В 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза.

Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко.


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