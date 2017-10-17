Европейский университет снова подал документы на получение образовательной лицензии

Европейский университет обратился в Рособрнадзор за новой образовательной лицензией. Пакет документов отправили в Москву 17 октября.

Отметим, что за последние два месяца это уже третье обращение вуза в Рособрнадзор. Первый раз ведомство нашло технические ошибки в оформлении документов, второй раз специальная комиссия ведомства проверила новое здание ЕУ. Специалисты заявили, что оно не соответствует требованиям для обучения людей с ограниченными возможностями. Правда, каким именно, не объяснили. Как заявляли в руководстве Европейского университета, на просьбы уточнить причину отказа в выдаче лицензии в Рособрнадзоре отвечали, что не обладают полномочиями разъяснять подобные вещи. «В новом пакете документов мы поменяли один номер аудитории и уточнили название специального компьютерного оборудования для пользователей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

Предполагается, что для новой проверки и принятия решения о выдаче лицензии Рособрнадзору понадобится до 45 дней.