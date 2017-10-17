Взять кредит на ненужные процедуры

От клиник, навязывающих псевдомедицинские услуги за баснословные деньги в кредит, защищать петербуржцев некому. Комздрав выдает им лицензии, полиция, Роспотребнадзор и прокуратура не находят в их работе криминала.

«Доктор Питер» решил на собственном опыте проверить, что и как в них лечат и за какие деньги.

Клиенты (называть их пациентами язык не поворачивается) соглашаются на «эксклюзивное» предложение — кредит на льготных условиях. Схема выглядит так: звонок из клиники — приглашение на бесплатную консультацию и процедуру (обязательно иметь при себе паспорт) — диагностика с пугающим результатом — заверения в том, что здесь все исправят за 150 тысяч рублей — оформление кредита «со скидкой».

В Медицинский центр на Итальянской, 2, под названием «Николь» корреспондент «Доктора Питера» отправился после того, как Вероника, дочь очередной пострадавшей от этой клиники, обратилась в редакцию. Она рассказала, что ее матери – пожилой женщине навязали три кредита по 60 тысяч рублей (только для вас!) на оплату гирудотерапии, «массажа остеохондрозного» и RF-лифтинга тела. Когда о «лечении» стало известно дочери, со скандалом удалось расторгнуть кредит с банком за вычетом 26 тысяч рублей — такой оказалась стоимость четырех (!) процедур плюс процент по кредиту.

При этом мама умоляла дочь никуда не жаловаться, потому что после расторжения договора она подписала «документ», в котором взяла на себя обязательство «не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Продавца путем обращения в органы государственной власти или средства массовой информации». Более того, в этом соглашении сказано, что если клиент к ним все-таки обратился, то он «обязуется повторно обратиться в органы государственной власти или средства массовой информации и опровергнуть ранее распространенные сведения». Беспрецедентное по циничности и наивности «соглашение» действовало на клиентов центра как удав на кролика.

В центре «Николь»

Не преувеличивают ли в социальных сетях степень демонизма клиники, первой проверила на себе Анна Петровна (имя изменено). Активная 70-летняя женщина записалась на прием «по совету подруги». А чтобы не остаться неожиданно для себя с кредитом от какого-нибудь банка, предусмотрительно не взяла с собой паспорт. Хотя диспетчеры, с которыми общалась Анна Петровна, много раз повторяли: «Не забудьте взять паспорт, иначе охрана не пропустит» («клиника» находится в помещении бизнес-центра, на 4-м этаже). Охрана без слов пропустила по блокадному удостоверению.

Но в центре этот фокус не оценили.

Все пострадавшие от этих контор рассказывают, будто их опаивают каким-то зельем и применяют какие-то психоделические методы охмурения. А иначе-то они ни за что не согласились бы ни на псевдомедицинские процедуры, ни уж тем более на кредиты. Могу свидетельствовать – в Медицинском центре на Итальянской, 2, ничего подобного нет. Чай-кофе стоят почти у входа – его предлагают тем, кто ожидает очереди на прием, – не хочешь – не пей, никакого навязывания нет. А очередь есть – все сидячие места заняты. Причем у диванов возле процедурных кабинетов установлены автоматические массажеры стоп. Бабушки в восторге: «Совершенно бесплатно!».

На приеме у «врача»

«Врачей», которых кидают на передний край – диагностику и убалтывание на заключение контракта, похоже, набирают по объявлению. У той девочки, что досталась мне, по всей вероятности, нет ни высшего, ни среднего медицинского образования, а может, и общего среднего тоже. Скорее всего, в обычной клинике и должность санитарки ей не доверили бы. Но здесь основным профессиональным достоинством должны быть не медицинские знания, а актерское мастерство. Светлана Игоревна – так представилась мне врач – в этом деле тоже не блистала. На мое сопротивление проходить процедуру диагностики она даже не нашлась, что ответить, позвала начальницу.

- Я координатор медицинского центра … Геннадьевна, – представилась она (имя произнесла невнятно). – Любая процедура в этом центре делается только после диагностики, чтобы узнать все о вашем состоянии. Вы пришли по первичному списку по приглашению?

- Записалась на прием самостоятельно: у вас объявлены скидки на прессотерапию, и я хотела бы ее получить.

- Да-а-а, на сайте про скидки написано, – женщины переглянулись. – В любом случае, чтобы понять, какие процедуры вам подходят, делается диагностика, а исходя из состояния можно будет сделать назначение и скидку на определенный ряд процедур. Диагностика делается на мультискане – шикарный прибор. Это подарочная процедура, и еще одна подарочная процедура будет выполнена. Посмотрим, что вам лучше сделать, может, вам лучше массаж шейно-воротниковой зоны.

Я сопротивлялась – уверяла в том, что очень болит нога и хочу именно прессотерапию.

- Да, прессотерапию — очень хорошо, икры как каменные у нас, а через 15-20 минут – легкость во всем организме, обертывание сделаем — варикозное расширение вен есть?

Геннадьевна удалилась с высоко поднятой головой, всем видом показывая «врачу» – вот как с ними надо разговаривать. Я, на всякий случай, поправила диктофон.

Врач: «Когда я упала с балкона, тоже спина болела»

Чем дальше, тем больше убеждаешься, что все рассказы потерпевших от таких клиник про методы психологической обработки – не более чем самооправдание. Потому что проникнуться доверием к таким специалистам, как например моя Светлана Игоревна, не просто сложно — невозможно даже под наркозом. Видимо, на тренингах их учили входить в доверительный контакт с клиентом, убеждая на своем примере, когда медицинских знаний не хватает.

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