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17.10.2017 12:20

Петербургский Упсала-Цирк и американский Bread and Puppet Theater покажут совместную социокультурную постановку

В Санкт-Петербурге зрителям будет представлена постановка, которая продемонстрирует роль искусства в решении общесоциальных вопросов.

Над спектаклем «Цирк картонной философии» третью неделю работают артисты петербургского Упсала-Цирка и участники американского театра Bread and Puppet («Хлеб и Кукла»).

«Расположившись в цирковых и репетиционных студиях Упсала-Цирка, художники из России и США придумывают и создают декорации и кукольных героев для предстоящего спектакля «Цирк картонной философии», обмениваются идеями и профессиональными навыками. Процесс постановки спектакля основан на авторской методике театра «Bread and Puppet», которая включает в себя всевозможные традиционные и современные цирковые акты, музыкальным сопровождением к которым по традиции выступает джазовый оркестр-диксиленд. Зажигательные танцы, нелепые животные из папье-маше, клоуны, летающие флаги и звуковая какофония в сочетании с остросоциальной проблематикой театрального сюжета, бросают вызов публике всех возрастов и поколений», – рассказали в Упсала-Цирке.

Спектакль с участием труппы молодых талантливых исполнителей Упсала-Цирка и пяти актеров театра Bread and Puppet состоится 21-го и 22-го октября в 18:00 по адресу: Свердловская набережная, 44. Вход за donation.


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Справка:

Упсала-Цирк, единственный в мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. На протяжении всего времени обучения детям и подросткам предлагают альтернативу неблагополучной жизни и социальной исключенности, им помогают поверить в себя, реализовать свои таланты и изменить свой жизненный сценарий в лучшую сторону.

Bread and Puppet – американский театр, созданный в 1961 в Нью-Йорке скульптором Питером Шуманом. Название происходит из практики театра делить хлеб с простыми зрителями. Основная идея театра состоит в том, что искусство жизненно необходимо людям, как хлеб. Куклы театра представляют собой гигантских марионеток, которыми руководят кукловоды; другой вариант представления – это костюмы, в которых выступают артисты. Первые куклы были созданы просто из папье-маше и нанизаны на палку. Кукольники, стоя внизу, должны были управлять этой громадиной, которая зачастую весила больше 30 килограмм.

Театр стал известен во время вьетнамской войны. Питер Шуман и его команда выступали с резкой критикой ведения боевых действий на территории Вьетнама. Огромные куклы, часто от десяти до пятнадцати футов высотой, были непременным атрибутом многих демонстраций, проводимых в Нью-Йорке.

В 1970 году театр переехал в Вермонт, сперва в местечко под названием Goddard College в Плеифенде, а затем на ферму в Гловер, где он и находится по сей день.


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