ЕСПЧ не нашёл политики в деле «Ив Роше», по которому осудили Навальных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался считать дело «Ив Роше», по которому осудили Алексея и Олега Навальных, политическим, но постановил, что оно было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд. Постановление ЕСПЧ опубликовано на официальном сайте 17 октября.

Согласно решению суда, Россия должна выплатить братьям Навальным 76 тысяч евро. Министерство юстиции России уже заявило о намерении дождаться вступления решения в силу и в течение трех месяцев определиться с обжалованием. При этом в ведомстве отметили, что суд уменьшил размер компенсации и даже не стал рассматривать доводы заявителей о наличии политической подоплеки в уголовном преследовании.

Приговор по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвиняли Алексея и Олега Навальных, Замоскворецкий районный суд Москвы вынес в декабре 2014 года. Олег Навальный получил 3,5 года колонии, Алексей — такой же, но условный срок. Суд установил, что братья вынудили компании «Ив Роше Восток» и «Многопрофильную процессинговую компанию» заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки. На приговор была подана апелляция, 17 февраля 2015 года Московский городской суд оставил в целом приговоры без изменения

В 2016 году ЕСПЧ рассматривал жалобу Алексея Навального на решение суда по делу о хищении имущества «Кировлеса», по которому того приговорили к пяти годам лишения свободы условно. ЕСПЧ постановил, что оно было несправедливым, поскольку эти действия якобы неотличимы от обычного стиля ведения дел. Но политической подоплеки не обнаружил. На приговор также была подана апелляция, в феврале этого года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального к условному сроку.