Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина

Еще
15:18 17.10.2017
Пришлите свою новость!
15:08
В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу
14:52
«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки
14:48
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
14:42
СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
14:34
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
14:32
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
14:18
Петербуржец арестован по делу о смертельном наезде
14:15
«Балтстрой» хочет взыскать с дирекции Минкульта 154 млн рублей
14:05
В России предложили лишать родительских прав за вовлечение детей в секты
14:01
ФСБ задержала вербовщицу террористов на границе с Грузией
13:54
Правительство решило избавить кредитных заёмщиков от долговой кабалы
13:48
Очевидцы: Приток Охты превратили в мыльный поток
13:44
Медведев заявил о создании инновационного комплекса в Петербурге
13:29
За травмированного на квадроцикле ребенка в Петербурге наказали педагогов
13:24
Медведев предлагает упростить валютное регулирование
13:16
«Пионерская» открыта после проверки
13:15
Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу
13:01
В МВД предложили наказывать учителей за участвующих в митингах школьников
12:56
ФАС: Роботы создали на торгах картель
12:51
Двоих приезжих обвиняют в изнасиловании девушки во дворах на Будапештской
12:45
Петербургский Россельхознадзор сжёг полтора центнера санкционки
12:37
Минкомсвязь хочет сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
12:33
В Петербурге подросток ударил отца ножом
12:24
СМИ узнали, как работала петербургская «фабрика троллей» на американских выборах
12:20
Петербургский Упсала-Цирк и американский Bread and Puppet Theater покажут совместную социокультурную постановку
12:16
В Петербурге главбуху за присвоение 4 млн дали условный срок
12:12
Отец мальчика, ехавшего 140 по КАД, наказан за жизнь детей в машине
12:07
Мосгорсуд заблокировал сайты с книгами
11:56
Европейский университет снова подал документы на получение образовательной лицензии
11:50
ЕСПЧ не нашёл политики в деле «Ив Роше», по которому осудили Навальных
11:40
Президент РФ впервые заговорил о соплатежах в здравоохранении
11:34
Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина
11:28
Водитель маршрутки ответит перед судом за насмерть сбитую петербурженку
11:23
КС ограничил силу постановлений Верховного суда
11:11
Семь вузов Петербурга вошли в топ-300 по развивающейся Европе и Азии
10:59
Поклонская: Фонд кино проверяет «Матильду»
10:50
За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксирован всплеск несчастий и убийств
10:44
ГИБДД нашла и наказала родителей ребенка, гнавшего по КАД на 140 км/ч
10:34
«Почта России»: Объем доставок из зарубежных интернет-магазинов вырос на 43%
10:18
Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физлиц
10:11
Замдиректора Северо-Западного Ростелекома выпустили из Крестов
10:07
«Пионерскую» проверили за десять минут
10:05
Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер питерской «Ночлежке»
10:00
Правительство разработало план подготовки к выборам президента России
09:56
Петербуржец, обманувший 22 клиентов турфирмы, отделался условным сроком
09:50
На Варфоломеевской нашли зарезанного мужчину
09:47
Жители Финляндии лепят первых снеговиков
09:46
Метро «Пионерская» закрыто на проверку
09:36
Запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков внесен в Госдуму
09:29
ФСБ России доставила в Петербург ответственного за связь бутлегеров с силовиками
09:19
Ассанж объявил награду в €20 тыс. за данные об убийстве журналистки на Мальте
09:05
В Думу внесен законопроект об очередности погашения долгов по кредитам
08:57
На Руставели грузовик протаранил трамвай, пострадала женщина
08:50
Взрывоопасного покупателя из Песочного нашли через дорогу от «заминированного» магазина
08:46
Вечная российская беда стала причиной ДТП с Олегом Газмановым под Пермью
08:41
Медики спасают несовершеннолетнего после драки на Союза Печатников
08:29
В Невском районе задержали наркодилеров с килограммом опиата
08:25
Севастополю выделили 500 миллионов на развитие инфраструктуры
08:14
Пробка на КАД собралась к семи утра
08:10
В Белоруссии трое россиян задержаны по подозрению в организации незаконной миграции
07:54
В Нигерии 29 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев
07:45
СМИ: Члены махачкалинской ячейки ИГ планировали атаку на концерте Киркорова
01:16
Зрелищную биографию Шиле покажут в кино
00:54
В США скончался переводчик Ахматовой и Бродского
00:47
Телеканал ТВ-3 собирается судиться с организаторами баттла Оксимирона и Дизастера
00:32
Оппоненты Мединского по диссертации заявили, что не участвовали в ее защите
00:10
КС решит, митингуют ли депутаты на встречах с избирателями
16/10
«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»
16/10
Дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд рублей покроют из Фонда национального благосостояния
16/10
Шойгу: Операция в Сирии идет к завершению
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
17.10.2017 11:34

Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина

Руководители трех крупнейших (после «Роснефти») нефтяных компаний России — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» — направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой о справедливых налоговых льготах для обводненных месторождений.

 

Об этом 17 октября сообщает РБК. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз») и Александр Дюков («Газпром нефть») уверяют, что их компании подвергаются «налоговой дискриминации». Они напоминают, что «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, получила снижение НДПИ для Самотлорского месторождения на 35 млрд рублей ежегодно на 10 лет. Взамен компания обещала увеличить добычу, однако подробности этого соглашения не разглашаются. Остальные нефтяные компании таких льгот не получили.

 

Нефтяники считают, что из-за этой «дискриминации» пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка

В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31

Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26

ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина
«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»
Совладелец «Юлмарта» выплатит 405 млн рублей банку «Санкт-Петербург»
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела
Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»
«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
Как Смольный стартапы смотрел
Кузнечный хочет пойти по пути Елисеевского
Смольный разлучит магазин и рюмочную
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард
Rolls-Royce расшифрует ДНК
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жители Финляндии лепят первых снеговиков

скриншот видео с сайта youtube.com

Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции

В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида

Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33
ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка
В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31
Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38
Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05
ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.