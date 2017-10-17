Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина

Руководители трех крупнейших (после «Роснефти») нефтяных компаний России — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» — направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой о справедливых налоговых льготах для обводненных месторождений.

Об этом 17 октября сообщает РБК. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз») и Александр Дюков («Газпром нефть») уверяют, что их компании подвергаются «налоговой дискриминации». Они напоминают, что «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, получила снижение НДПИ для Самотлорского месторождения на 35 млрд рублей ежегодно на 10 лет. Взамен компания обещала увеличить добычу, однако подробности этого соглашения не разглашаются. Остальные нефтяные компании таких льгот не получили.

Нефтяники считают, что из-за этой «дискриминации» пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.