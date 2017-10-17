Водитель маршрутки ответит перед судом за насмерть сбитую петербурженку

В Петербурге дошло до суда уголовное дело водителя автобуса, под колёсами которого погибла девушка. По версии следствия, мужчина нарушил правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 октября, авария произошла вечером 4 июля на Петергофском шоссе. По данным следствия, тогда автобус «ПАЗ» двигался в сторону Пионерской и у регулируемого перекрестка разогнался до 69 км/ч. Когда загорелся «красный», на стоп-линии он не остановился и сбил девушку 19 лет. Несмотря на помощь врачей, спасти её не удалось: от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Случившееся квалифицировали как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Материалы дела переданы в суд. 52-летний водитель автобуса дожидается рассмотрения своего дела под стражей.