КС ограничил силу постановлений Верховного суда

Постановление коллегии Верховного суда не должно приводить к пересмотру судебного решения, если такой пересмотр ухудшает положение истца. Такое решение огласил Конституционный суд (КС) России в Петербурге 17 октября, передает корреспондент "Фонтанки" из зала суда.

«Законодателю необходимо учесть недопустимость ухудшения положения граждан в их пенсионных, жилищных, правовых отношениях с государством», – считает КС. Он также сослался на позицию Европейского суда по правам человека: "Вмешательство государства должно быть соразмерно социально значимым и законным целям"; "одна заинтересованность государства" не должна приводить к "ретроспективному перерасчету" причитающихся истцам сумм.

С жалобой в Конституционный суд обратились семь россиян из Кемерово, Кузбасса, Вологды. Все они одержали победы в суде по социальным делам – например, добились возмещения вреда здоровью или бесплатного лечения в санаториях. Но после того как президиум или пленум Верховного суда изменял свои позиции, дела заявителей пересматривали.

Авторы жалобы в КС сочли такую ситуацию неконституционной. Они оспорили статью 392 Гражданского процессуального кодекса. Она называет постановление Верховного суда «вновь открывшимся обстоятельством», из-за которого нужно пересматривать дело.

КС сегодня оставил спорную статью в силе, но разъяснил её значение и рекомендовал Госдуме и правительству переписать закон. Судьи считают, что воля президиума или пленума Верховного суда, действительно, в силах приводить к пересмотру решений. Но только в очень редких случаях, и если это специально оговорено служителями Фемиды. Однако постановление коллеги Верховного суда, к примеру, уже не может иметь такой силы.

Напомним, диалог между российскими Конституционным и Верховным судом не всегда был простым, и между ними не раз возникал конфликт полномочий. Например, в 2008 году с жалобой в орган конституционного надзора обратилось ОАО «Хакасэнерго». Заявители утверждали, что сложилась деликатная ситуация — существует судебный акт КС РФ, который является основанием для пересмотра дела «Хакасэнерго», а Верховный суд отказывается его исполнять по причине того, что постановление КС вышло значительно позже сформулированной ВС позиции, а, значит, вновь открывшимся обстоятельством не является. Своим решением Конституционный суд поставил точку в этом вопросе, разъяснив, что его постановление является окончательным, обжалованию не подлежит и является вновь открывшимся обстоятельством при пересмотре дела любой давности. В 2013 году глава КС Валерий Зорькин выступил на конференции в Сербии с докладом, из которого можно было сделать вывод, что решения Верховного суда зачастую противоречат правовым нормам.