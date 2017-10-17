Семь вузов Петербурга вошли в топ-300 по развивающейся Европе и Азии

Высшие учебные заведения Москвы, Новосибирска и Петербурга вошли в топ-5 лучших среди университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии компании Quacquarelli Symonds (QS).

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы 16 октября, Санкт-Петербургский государственный университет в 2017 году опустился на четвёртую строчку рейтинга, уступив своё прошлогоднее третье место Тартускому университету в Эстонии. Ведущим вузом Восточной Европы остаётся Московский государственный университет имени Ломоносова, который возглавляет рейтинг третий год подряд. На втором месте — Новосибирский университет

Всего в топ-300 высших учебных заведений по развивающейся Европе и Азии вошло 97 российских университетов – на 33 больше, чем в прошлом году. Кроме СПбГУ, в первую сотню попал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Впрочем, он тоже ухудшил свою позицию и в этом году занял 36-е место.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Горный университет также вошли в список лучших, но не поднялись выше 125-го места.