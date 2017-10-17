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18.10.2017 10:00

Новые игровые возможности Xbox Scorpio: обзор от сотрудников КЕЙ

Новые игровые возможности Xbox Scorpio: обзор от сотрудников КЕЙ
Компания КЕЙ

На потеху всем любителям консольных игр компания Microsoft на осенней выставке представила совершенно новую приставку Xbox One X, которая с самого старта продаж будет продаваться в версии Project Scorpio Edition. В чем же ее особенности? В этом помогут разобраться сотрудники компании КЕЙ.

Выход приставки Xbox Scorpio, которая является продолжением линейки Xbox One, по заявлениям самих разработчиков, станет новым витком в развитии домашних консолей. Новый игровой продукт позволит игрокам ощутить все преимущества 4K-разрешения. Для достижения большей плавности и производительности сотрудниками компании была проведена серьезная модернизация железа.

Теперь графическая составляющая консоли поддерживается работой 40 блоков AMD Radeon с частотой 1172 МГц. Для сравнения, во флагманской приставке конкурентов Play Station 4 Pro, используется 36 улучшенных блоков AMD Radeon GCN с рабочей частотой в 911 МГц. Таким образом, новое игровое устройство от Microsoft способно воспроизводить графику в разрешении 4К с большей плавностью.

Не забыли сотрудники компании и про процессор приставки. В ней используется 8-ядерный CPU AMD и его частота составляет 2.3 ГГц в сравнении с 1.75 ГГц у предыдущей модели. Кроме того, новый процессор, который, к слову, производился по индивидуальному заказу Microsoft, теперь имеет жидкостное охлаждение, которое делает приставку тише и способствует более быстрому отводу тепла. Производительность Xbox Scorpio составляет 6 терафлопс (6 триллионов операций в секунду).

Еще одно нововведение Microsoft – обновленный оптический привод Ultra HD Blu-Ray. Он будет поддерживать HDR и объёмное звучание Dolby Atmos, что превратит приставку в отличное дополнение к домашним центрам развлечений. Xbox One X в модификации Project Scorpio Edition будет выпущена лимитированным тиражом. Как утверждают сами сотрудники компании, она в первую очередь нацелена именно на поклонников консолей Xbox. От других ее будет отличать наличие фирменного логотипа серии на контроллере, самом корпусе приставки и коробке. 

Мировой старт продаж консоли планируется на 7 января. Помните, что количество приставок ограничено, поэтому следите за обновлениями на сайте компании КЕЙ и Вы сможете первым получить новую Xbox Scorpio.

 


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Компания КЕЙ
18.10.2017 10:00

Новые игровые возможности Xbox Scorpio: обзор от сотрудников КЕЙ

На потеху всем любителям консольных игр компания Microsoft на осенней выставке представила совершенно новую приставку Xbox One X, которая с самого старта продаж будет продаваться в версии Project Scorpio Edition. В чем же ее особенности? В этом помогут разобраться сотрудники компании КЕЙ
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