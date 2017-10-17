Поклонская: Фонд кино проверяет «Матильду»

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Фонд кино проверяет расходование государственных средств на фильм Алексея Учителя «Матильда».

Как пишет 17 октября РБК, Поклонская уверяет, что субсидии на картину были выделены «в нарушение порядка». Депутат Госдумы сообщила, что у нее есть на руках официальный документ из правительства о старте 2 октября проверки «Матильды» на целевое использование госсредств.

Издание приводит слова Поклонской: «Уже установлено, что решение о выделении денежных средств и субсидий для «Матильды» было принято в нарушение порядка в связи с тем, что имеются неисполненные обязательства у ТПО «Рок» по согласованию с Минкультом по предыдущему фильму «Сокровище Ермака», — заявила депутат. ТПО «Рок» – киностудия Алексея Учителя.

Источники РБК в Фонде кино эту информацию опровергают. Напомним, накануне, 16 октября, Генпрокуратура заявила, что не обнаружила нарушений при субсидировании и выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда».