Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

Еще
11:16 17.10.2017
Новость часа
10:07
«Пионерскую» проверили за десять минут
Пришлите свою новость!
11:11
Семь вузов Петербурга вошли в топ-300 по развивающейся Европе и Азии
10:59
Поклонская: Фонд кино проверяет «Матильду»
10:50
За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксирован всплеск несчастий и убийств
10:44
ГИБДД нашла и наказала родителей ребенка, гнавшего по КАД на 140 км/ч
10:34
«Почта России»: Объем доставок из зарубежных интернет-магазинов вырос на 43%
10:18
Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физлиц
10:11
Замдиректора Северо-Западного Ростелекома выпустили из Крестов
10:07
«Пионерскую» проверили за десять минут
10:05
Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер питерской «Ночлежке»
10:00
Правительство разработало план подготовки к выборам президента России
09:56
Петербуржец, обманувший 22 клиентов турфирмы, отделался условным сроком
09:50
На Варфоломеевской нашли зарезанного мужчину
09:47
Жители Финляндии лепят первых снеговиков
09:46
Метро «Пионерская» закрыто на проверку
09:36
Запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков внесен в Госдуму
09:29
ФСБ России доставила в Петербург ответственного за связь бутлегеров с силовиками
09:19
Ассанж объявил награду в €20 тыс. за данные об убийстве журналистки на Мальте
09:05
В Думу внесен законопроект об очередности погашения долгов по кредитам
08:57
На Руставели грузовик протаранил трамвай, пострадала женщина
08:50
Взрывоопасного покупателя из Песочного нашли через дорогу от «заминированного» магазина
08:46
Вечная российская беда стала причиной ДТП с Олегом Газмановым под Пермью
08:41
Медики спасают несовершеннолетнего после драки на Союза Печатников
08:29
В Невском районе задержали наркодилеров с килограммом опиата
08:25
Севастополю выделили 500 миллионов на развитие инфраструктуры
08:14
Пробка на КАД собралась к семи утра
08:10
В Белоруссии трое россиян задержаны по подозрению в организации незаконной миграции
07:54
В Нигерии 29 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев
07:45
СМИ: Члены махачкалинской ячейки ИГ планировали атаку на концерте Киркорова
01:16
Зрелищную биографию Шиле покажут в кино
00:54
В США скончался переводчик Ахматовой и Бродского
00:47
Телеканал ТВ-3 собирается судиться с организаторами баттла Оксимирона и Дизастера
00:32
Оппоненты Мединского по диссертации заявили, что не участвовали в ее защите
00:10
КС решит, митингуют ли депутаты на встречах с избирателями
16/10
«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»
16/10
Дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд рублей покроют из Фонда национального благосостояния
16/10
Шойгу: Операция в Сирии идет к завершению
16/10
На пешеходном переходе в центре Петербурга сбили двух девушек
16/10
Совладелец «Юлмарта» выплатит 405 млн рублей банку «Санкт-Петербург»
16/10
В Петербурге проверили качество ржаного хлеба
16/10
Журналистку, занимавшуюся «Панамским архивом», взорвали на Мальте
16/10
В СПбГУ обсудили переезд в единый кампус
16/10
СК начал проверку после сообщений об издевательствах над подростками в ярославском интернате
16/10
В Петербурге «сирийский наемник» обещал обесцветить планету
16/10
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
16/10
Станция «Чёрная речка» закрыта
16/10
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
16/10
Корпус ИТМО остался без отопления
16/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
16/10
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
16/10
Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» пройдет в 17-й раз
16/10
«Балтийскую звезду» вручили Эйфману, Кочергину, Адомайтису, Персевалю
16/10
Минфин узаконит «бренди» в России
16/10
Новые правила выдачи американских виз ударили по тысячам российских моряков
16/10
Российские пограничники помешали четырем африканцам попасть в Финляндию и Эстонию
16/10
11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга останутся под стражей
16/10
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера Марьянова
16/10
«Эталон» выручил от продажи жилья на 13% больше
16/10
Банк Франции подаст жалобу на Петра Павленского
16/10
Путин ввёл санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний
16/10
Авиакомпаниям грозят штрафами за дорогие билеты
16/10
Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции
16/10
Росавиация заплатит 101 млн рублей «Трансстрою» по суду
16/10
Дэниел Крейг выбрал актрису на роль подружки Джеймса Бонда
16/10
Квартет угонщиков попался на чужом Mercedes в Петербурге
16/10
Обладатель «Грэмми», снявшийся в «Игре престолов», пострадал в аварии на велосипеде
16/10
Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in Media '17 за публикацию о роботе-стилисте
16/10
В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида
16/10
«Прогресс» пристыковался к Международной космической станции
16/10
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
16/10
Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории
Предыдущие новости
Архив материалов
Город Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
17.10.2017 10:50

Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

В 2017 году на выставке Securika St. Petersburg будут представлены охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, а также решения для защиты информации.

В рамках деловой программы выставки 2017 года впервые пройдут:

Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания».

В рамках конференции будут раскрыты вопросы технического регулирования в области пожарной безопасности, разработки и согласования СТУ, аудита пожарной безопасности, экспертизы проектов, новые технологии в сфере противопожарной защиты объектов и многие другие.

Практическая конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: практика применения новых технологий».

В рамках конференции будут освещены такие вопросы, как: пути оптимизации стоимости проекта, интеграция систем видеонаблюдения с другими системами по обеспечению безопасности, переход на новые технологии в видеоаналитике, передаче сигнала, хранении и обработке видеоинформации, обеспечении качества изображения и многие другие.

Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности».

В рамках конференции будут освещены меры пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей,требования правительства РФ для различных направлений деятельности, отличительные особенностив области антитеррористической защиты, требования к техническим системам безопасности, проектируемым и устанавливаемым для антитеррористической защиты и другие вопросы.

Посещение конференций – бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Полная деловая программа выставки представлена на сайте.

Для посещения выставки и мероприятий деловой программы, пожалуйста, получите электронный билет.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50

Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга

Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15

Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области

Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Метро «Пионерская» закрыто на проверку
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
Станция «Чёрная речка» закрыта
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
Минфин: АБИИ может вложить $20 млн создание очистных сооружений в Петербурге
В Петербурге ожидается усиление ветра
Петербуржцев ждут умеренные дожди и ветер
Смольный раскидал 5 млрд на ремонт дорог
«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите
Наноасфальт на Невском снова ждет ремонт
Федералы обновили областные дороги
Как Смольный стартапы смотрел
Ударить спиртом по рутению-106
Омолодить и уничтожить
Сергей Харлашкин: Никогда Петербург не будет Амстердамом
Спасение рядового кеда
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жители Финляндии лепят первых снеговиков

скриншот видео с сайта youtube.com

Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции

В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида

Новости компаний
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50
Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15
Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Компания КЕЙ
16.10.2017 10:00
Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»
Процессоры, материнские платы, память, видеокарты - специалисты компании «КЕЙ» делятся советами по выбору комплектующих для вашего ПК
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26
Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»
Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
ГК «УНИСТО Петросталь»
12.10.2017 17:19
«Тридевяткино Царство» – один из самых востребованных проектов доступного жилья от «УНИСТО»
Квартиры в проектах ГК «УНИСТО Петросталь» в Мурино за прошедший год выросли в цене на 6-7%. ЖК «Тридевяткино Царство» остается лидером по востребованности среди покупателей доступной недвижимости
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.