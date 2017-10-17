Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

В 2017 году на выставке Securika St. Petersburg будут представлены охранные и пожарные сигнализации, системы охранного телевидения и наблюдения, системы и средства противопожарной защиты, системы контроля и управления доступом, технические средства обеспечения безопасности, системы связи и оповещения, а также решения для защиты информации.

В рамках деловой программы выставки 2017 года впервые пройдут:

• Конференция «Пожарная безопасность. Новое в законодательстве, вопросы проектирования и обслуживания».

В рамках конференции будут раскрыты вопросы технического регулирования в области пожарной безопасности, разработки и согласования СТУ, аудита пожарной безопасности, экспертизы проектов, новые технологии в сфере противопожарной защиты объектов и многие другие.

• Практическая конференция для инсталляторов «Видеонаблюдение в деталях: практика применения новых технологий».

В рамках конференции будут освещены такие вопросы, как: пути оптимизации стоимости проекта, интеграция систем видеонаблюдения с другими системами по обеспечению безопасности, переход на новые технологии в видеоаналитике, передаче сигнала, хранении и обработке видеоинформации, обеспечении качества изображения и многие другие.

• Конференция «Новые требования законодательства по обеспечению антитеррористической безопасности».

В рамках конференции будут освещены меры пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей,требования правительства РФ для различных направлений деятельности, отличительные особенностив области антитеррористической защиты, требования к техническим системам безопасности, проектируемым и устанавливаемым для антитеррористической защиты и другие вопросы.

Посещение конференций – бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Полная деловая программа выставки представлена на сайте.

Для посещения выставки и мероприятий деловой программы, пожалуйста, получите электронный билет.