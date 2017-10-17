«Почта России»: Объем доставок из зарубежных интернет-магазинов вырос на 43%

«Почта России» за 9 месяцев 2017 года обработала более 208 млн посылок из иностранных интернет-магазинов — это на 43% превышает показатель 9 месяцев 2016 года

Как передает RNS со ссылкой на данные предприятия, сейчас почта готовится к пиковому периоду. В сентябре компания закупила 45 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода.

Оператор использует два самолёта для доставки почты из Китая. Два борта три раза в неделю совершают полеты по маршруту Ханчжоу – Новосибирск.