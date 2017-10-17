Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физлиц

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий валютные операции с использованием счетов, открытых в банках за пределами России.

Документ опубликован на сайте правительства 17 октября. Законопроект расширяет список разрешенных случаев зачисления средств на счета физлиц-резидентов, открытые ими в банках за границей. В частности, разрешается зачислять деньги от продажи находящихся за пределами России автомобилей, а также от продажи недвижимости, если она зарегистрирована на территории государства, обменивающегося финансовой информацией с РФ.

Также документ расширяет валютные операции между гражданами, срок пребывания которых за границей в течение календарного года превышает 183 дня — то есть составляет более полгода.

Россиян, пробывших за пределами страны более 183 дней, проект освобождает от уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за границей, а также от необходимости представления налоговикам отчетов о движении средств по иностранным счетам.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 12 октября. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2018 года.