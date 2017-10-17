Замдиректора Северо-Западного Ростелекома выпустили из Крестов

Заместитель директора Северо-Западного Ростелекома Тимур Свирин вышел из СИЗО: ему сменили меру пресечения за признание вины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Выборгский районный суд Северной столицы пошел навстречу просьбе следователя и отправил Тимура Свирина под домашний арест. Топ-менеджер Северо-Западного Ростелекома обвиняется по пп.б, г ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

«Основанием для изменения меры явилось признание Свириным вины во вменяемом преступном деянии, а именно совершении коммерческого подкупа на сумму 1 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Напомним Свирин оказался в Крестах в конце августа текущего года. По версии следствия, он вымогал крупную сумму денег у коммерческой организации за пролонгацию договора.