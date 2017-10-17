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17.10.2017 10:00

Правительство разработало план подготовки к выборам президента России

Проект постановления правительства о подготовке к президентским выборам опубликован на сайте общественного обсуждения законопроектов 16 октября. В нем распределены сферы ответственности за подготовку к проведению голосования.

Минфину поручается направить в Центризбирком выделенные в бюджете средства на финансирование выборов. ЦБ и Сбербанку рекомендовано подготовиться к открытию счетов избиркомов и кандидатов.

Уточнять списки избирателей будут 13 ведомств, включая Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, МИД, а также служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и медико-биологическое агентство. Они же будут отвечать за доставку бюллетеней в труднодоступные районы, например на полярные станции.

МВД и Росгвардии поручено установить в помещениях для голосования стационарные металлодетекторы и «технические средства объективного контроля», обеспечивать общественный порядок.

Специальную защиту для бюллетеней изготовит Гознак. «Главный центр специальной связи» по согласованию с ЦИК обеспечит оперативную доставку избирательной документации.

Источник: Ведомости


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