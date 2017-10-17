Петербуржец, обманувший 22 клиентов турфирмы, отделался условным сроком

Три года условно получил петербуржец Александр Смолин за аферу с туристическими путевками на более чем 1,3 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Фрунзенский районный суд признал, что Смолин обманул 22 клиента ООО «Санни Скай Тревел». Услуги фирмы были липовыми: в арендованном офисе находились две подельницы злоумышленника (которые также получили условные сроки). Они рисовали доверчивым гражданам красивые картинки отпуска за рубежом, подписывали не имеющие юридической силы договоры и собирали с клиентов деньги. Средства — в общей сложности более 1,3 млн рублей — поступали на банковские карты, которые ранее оформили на себя найденные злоумышленниками «добровольцы». Впоследствии собранные суммы исчезали, а потенциальные туристы вместо отдыха «наслаждались» общением с полицией.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Смолин три года (с 2014 года) скрывался от правосудия в Таиланде. В мае 2017-го Интерпол депортировал его обратно в Россию, где мужчина и стал фигурантом уголовного дела.

Второй соорганизатор мошенничества, Олег Алимов, тоже к данному моменту осужден — его приговорили к четырем годам условно.