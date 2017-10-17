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17.10.2017 11:22
107 Комментариев

Жилье под сенью Кришны

Квартиры в комплексе «Веда Вилладж» недоступны большинству петербуржцев. И не из-за заоблачных цен. Жилье в нем продают только вегетарианцам.
Жилье под сенью Кришны

Парковка вдали от парадных, раздельный сбор мусора, своя школа и велодорожки. Застройщик регулярно срывает сроки строительства, но покупатели ему верят и не протестуют. Так в Петербурге строят первый жилой комплекс исключительно для вегетарианцев.

 

Пришлось одолжить у подруги тряпичные кеды, а вместо кожаной сумки взять старый рюкзак. Как настоящий шпион, я собиралась на просмотр квартир в «Веда Вилладж» – жилой комплекс для вегетарианцев в деревне Заневка, за «Ладожской».

Комплекс из 7 малоэтажных домов начали строить в 2014-м, без разрешения. Два первых корпуса пришлось легализовывать через суд. Застройщик получил официальные согласования только год назад. И проект пошел в гору. Его рекламируют в вегетарианских кафе и на фестивалях йоги, в соцсетях – раскручивают экс-виджей MTV Ирена Понарошку и ведический психолог Сатья Дас. Судя по сайту, в «Веда Вилладж» за год продали почти половину из 160 квартир. И это – учитывая, что договоры подписывают строго с вегетарианцами без вредных привычек.

От «Ладожской» до «Веда Вилладж» 15 минут на автобусе и столько же примерно пешком. Я шлепаю по жидкой грязи и силюсь зажечь в глазах внутренний свет, чуждый трупоедению.

«Мы сами вегетарианцы и в две минуты можем понять, является человек вегетарианцем или нет», – напугала менеджер по продажам по телефону.

Записаться на просмотр мне удалось со второй попытки. Я не ем мясо, но рыбу люблю, в чем честно призналась. На это в трубке строго ответили: «Извините, вынуждены вам отказать».

Наконец, показались крепкие кирпичные домики. Все очень ухоженно: ящички для цветов на балконах, газоны, деревья, никакой парковки под окнами. Рядом в канаве с мусором плещутся гуси, хрюшка перебегает дорогу вдалеке. В корпусах уже работает детский сад, вегетарианский, конечно. Через два года жителей ждет сказочная жизнь с добрыми соседями, общественными пространствами и велодорожками, рисует застройщик. Комплекс должен стать чем-то средним между общиной людей, занимающихся духовными практиками, и экопоселением.

Офис компании«Веда-Хаус», созданной специально под проект,– на первом этаже соседнего дома. На входе предлагают сменить кроссовки на тапочки и зовут внутрь.

«Вы точно строгая вегетарианка? А ваш муж?» – с ходу тестирует менеджер Александр. В затылок мне со стены смотрит фигура Кришны, но я киваю: «Да, да, ну конечно».

Третий корпус сдается в марте – апреле, четвертый – до сентября следующего года. Полностью проект завершат к концу 2019-го, начинает излагать Александр. «Однушка» без отделки площадью 45 кв. м стоит 3,3 млн рублей. Это гораздо дороже по сравнению с соседями. Но там и дома строятся не по древнеиндийскому учению Васту, не по фэншую и даже не из кирпича.

«Мы построим школу, второй детский сад, кафе-пекарню. В цокольных этажах у нас будет зал для йоги, массажный, аюрведический салоны», – описывает Александр.

«А покупатели – в основном, кришнаиты?» – интересуюсь, косясь на Кришну.

«Нет-нет, мы не придерживаемся каких-то религиозных течений», – открещивается менеджер. Он торопит с покупкой: с этого дня цены подняли на 3%, каждый месяц планируют повышать еще на 3-5%. «У нас покупатели из Украины, Белоруссии, со всей России», – убеждает он.

Уговариваю отвести меня на стройку третьего корпуса – посмотреть на ту самую будущую «однушку». У входа заминка – Александр надевает кожаные ботинки, а я, с болью, – чужие промокшие кеды.

Пятиэтажный корпус должны уже сдать, так указано на сайте. Но пара рабочих еще только монтирует конструкции кровли. Смотреть нечего: по лестничным проемам льет вода, на первом этаже стоят лужи.
 

«А почему сдаете дома позже срока, указанного на сайте?» – спрашиваю.

«Мы задержались – меняли подрядчика по монтажу кровли», – невозмутимо объясняет продавец. Его спокойствие объяснимо. Едва ли застройщик поплатится за задержку штрафами. В договорах написано, что дома должны сдать «в сроки, указанные в соответствующих разрешениях». То есть – до конца 2021 года.

Да и покупатели первых двух корпусов, тоже сданных с задержкой около года, не бастовали. Конфликта не вышло даже из долгого оформления самостроя в собственность. А все потому, что «Веда-Хаус» нашла в Петербурге идеальных покупателей, о которых остается только мечтать остальным застройщикам.

Они доверяют владельцу компании – Вадиму Грачеву, известному в кругу кришнаитов как преданный Gopi-Chandra. Он приехал в Петербург из Иркутской области. И совмещает строительство с торговлей бумагой. По данным СПАРК, Вадиму Грачеву принадлежит компания «Бумсервис-Юг» в Ростове-на-Дону – представительство петербургского ЗАО «Бумсервис». Эта компания поставляет бумагу для «Российской газеты», «Комсомолки», «АиФ».

Жители «Веда Вилладж» защищают Грачева в спорах с единственным недовольным покупателем в группе «ВКонтакте».

«Существуют две составляющих реальности, первая – это внешняя – юридические формальности, затягивание сроков и т.д. Вторая составляющая – внутренняя – это отношения. Отношения важнее, чем внешние факторы», – написал один из жителей комплекса.

То, что притягивает в «Веда Вилладж» вегетарианцев, я обнаруживаю уже уходя. Через две парадных от офиса «Веда-Хаус» открыт ашрам Общества сознания Кришны. Он и гарантирует спрос вегетарианцев – арендаторов и покупателей на уже сданные квартиры.

Когда я вхожу, как раз открывают алтарь, уставленный цветами и яркими божествами.

«Людмила Григорьевна, можно бабушка Люда», – представляется радушно служительница.

Бабушка Люда – крещеная, в советское время работала на пермском оборонном заводе, смотрела новости о полете Гагарина и мечтала о космосе. А в 1990-х – открыла для себя Кришну. Какое-то время назад Людмила Григорьевна тоже жила в «Веда Вилладже», но аренда подорожала, и пришлось уехать. «Конечно, хорошо жить, если найдете единомышленников», – пожимает плечами она. И рассказывает, как в ней вера в Христа уживается с любовью к Кришне.

Я прощаюсь.

«Почему вы не хотите купить книжку?» – расстраивается бабушка.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Вегетарианство предполагает отказ от животной еды: мяса, рыбы, морепродуктов, яиц. Веганство – еще и от молокопродуктов и меда. Кроме того, вегетарианцы часто не используют одежду из кожи и меха, а также товары, прошедшие испытания на животных. Как правило, вегетарианство выбирают по религиозным, этическим или медицинским причинам.


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комментарии пользователей (107)
zhitel spb
17 октября 2017 г. 15:15
Xopb: я и запивать могу Кока колой — абсолютно веганский напиток он не то что животных ингридиетов не содержит даже растения от него не страдают
zhitel spb
17 октября 2017 г. 15:13
Г.Боцманов: насколько я помню Гиляровского в православной традиции в пост водка и сахар недопускались на основпнии того что их фильтровали через костяной уголь
Xopb
17 октября 2017 г. 15:12
zhitel spb:
Можно ли там бухать
А какой смысл? Мяса ведь захочется
Г.Боцманов
17 октября 2017 г. 15:11
zhitel spb: Пшеничный сок можно.
Smotritel
17 октября 2017 г. 15:10
Роман Егоров: ты параметры с меня срисовывал что ли? Зачем? С какой целью?
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