На Варфоломеевской нашли зарезанного мужчину

Сотрудники правоохранительных органов ищут убийцу мужчины, тело которого нашли рядом с железнодорожными путями в Невском районе Петербурга. Особенно пристально прочёсывают чердаки и подвалы.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, мёртвого обнаружили накануне на 7-м километре станции Санкт-Петербург – Сортировочный – Московская в районе Варфоломеевской улицы, 15. На груди у мужчины была колото-резаная рана, которая, судя по всему, и послужила основанием для расследования случившегося по статье «Убийство». Подозреваемый, как и жертва, установлены.

По предварительной информации, заколоть мужчину 39 лет мог уроженец Карельской АССР. Причастный к преступлению на семь лет младше убитого и в настоящее время не имеет ни постоянного, ни временного места жительства. Так что особое внимание при его поиске уделяют подвалам, чердакам, реабилитационным центрам и подобным местам, где чаще всего можно встретить антисоциальных личностей.