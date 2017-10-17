Метро «Пионерская» закрыто на проверку

Станция синей ветки метро Петербурга временно недоступна пассажирам в утренний час пик 16 октября. Причина – подозрительный предмет, который может представлять опасность.

Как сообщили в пресс-службе подземки, людей на «Пионерскую» перестали пускать в 09:38. Станцию полностью закрыли на проверку, в настоящее время там работают сотрудники экстренных служб, которые исследуют бесхозный предмет.

В свою очередь, читатели «Фонтанки» отмечают, что заградительной лентой перекрыта часть пандуса у наземного вестибюля. Там же дежурят сотрудники полиции и метрополитена.