Запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий снимать наличные с помощью анонимных электронных средств платежа.

Как сообщает пресс-служба кабмина 17 октября, остатки денег на анонимном электронном кошельке физлицо сможет перевести на свой счёт, счёт юрлица, индивидуального предпринимателя, а также на погашение кредита.

В пояснении к проекту говорится, что закон позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности и обналичиванием денег, полученных преступным путем.