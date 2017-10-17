ФСБ России доставила в Петербург ответственного за связь бутлегеров с силовиками

Предпринимателя, отправленного судом под домашний арест, доставили из Московской области в Петербург 16 октября. Ему вменяют незаконный сбыт водки в особо крупном размере.

История необычна: задерживали его в Солнечногорске оперативники Главного управления экономической безопасности МВД России, а в Северную столицу конвоировали сотрудники центрального аппарата Госбезопасности. «Фонтанка» предположила, как бывший сотрудник милиции влиял на подпольный алкогольный рынок Петербурга и Ленинградской области.

По информации «Фонтанки», в конце прошлой недели в городе Солнечногорске Московской области оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБ и ПК МВД) задержали фуру с 20 тоннами незаконной водки. Сама реализация прошла в тот момент, когда с фактическим владельцем груза начали рассчитываться покупатели. Сумма, которую хотел получить оптовик, точно не известна, но, исходя из цен на подпольном рынке, груз такого объема стоит под 2 миллиона рублей.

По данным «Фонтанки», в момент расчета и разгрузки был задержан 55-летний петербуржец, Валерий Страхов. В отношении него полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по части шестой (особо крупные размеры) статьи 171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Также в материалах уголовного дела указывается, что машина с водкой в Солнечногорск прибыла из Петербурга.

Напомним, что продавать и приобретать водку в таких масштабах могут только лицензированные предприятия. Однако она необходима и подпольным производителям алкоголя.

По предварительной информации, Валерий Страхов был задержан на двое суток, после чего судья Солнечногорска отправил его под домашний арест. Страхов был доставлен в Петербург под конвоем, а соответствующая служба управления региональной ФСИН надела на него браслет с датчиком, следящим за его перемещениями.

Любопытно другое: если на рядовое задержание в Солнечногорск приехали оперативники ГУЭБ и ПК МВД России, то сопровождали подозреваемого в Петербург сотрудники центрального аппарата Лубянки.

И если большинству читателей его имя мало что говорит, то он знаком игрокам черного алкогольного рынка города и области. Как стало известно нашему изданию, Валерий Страхов – в прошлом оперативник милиции петербургского главка и, по слухам, связан со многими бутлегерами города. Причем он не столько производственник, сколько человек, отвечающий в своем роде за GR. То есть за лоббизм и связи с правоохранительными органами. А так как небольшие подпольные производства, как известно, разбросаны по всему городу и Ленобласти, то и контакты у фигуранта, говорят, в разных районных полицейских и прокурорских структурах.