Ассанж объявил награду в €20 тыс. за данные об убийстве журналистки на Мальте

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал выплатить 20 тыс. евро за информацию о заказчиках убийства независимого журналиста и блогера Дафне Карауны Галиции.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 16 октября.

Галиция участвовала в расследовании, которое легло в основу «панамского досье». Она вела собственный антикоррупционный блог Running Commentary. Ее машина взорвалась на Мальте 14 октября.

Так называемое «панамское досье» было опубликовано Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в 2016 году. Архив предал огласке данные о скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтах интересов. Исследование было проведено с участием более чем сотни зарубежных СМИ на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.