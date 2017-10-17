В Думу внесен законопроект об очередности погашения долгов по кредитам

Правительство России разработало порядок очередности погашения долгов по потребительским кредитам. Распоряжение о внесении в Госдуму соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно пояснительной записке к тексту законопроекта, «предлагается установить, что в первую очередь погашаются проценты за пользование денежными средствами, а потом — основная сумма долга». Менять эту очередность будет запрещено.

Необходимость поправок правительство объясняет тем, что сейчас банки имеют право требовать с граждан сначала неустойку, а уже потом — проценты по займу и сам долг.

«Установленная очередность погашения требований ставит граждан-потребителей в худшее положение по сравнению с предпринимателями»,— отмечается в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, в случае принятия вступление закона в силу будет отсрочено на 180 дней.

«Это обусловлено необходимостью обновления и перенастройки технологий дистанционного обслуживания и автоматизированных банковских систем, используемых для учета и списания задолженностей по кредитам»,— объясняет правительство.

Правительственный законопроект был разработан Минюстом еще летом. Тогда, на стадии общественного обсуждения он был негативно встречен рынком. Банковское сообщество спрогнозировало рост неплатежей по займам, а также замедление потребительского кредитования. Позицию участников рынка тогда поддержал ЦБ.