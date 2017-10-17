На Руставели грузовик протаранил трамвай, пострадала женщина

Утро спешащим на работу пассажирам общественного транспорта в Калининском районе Петербурга испортила выезжающая со стоянки спецтехника. Грузовик протаранил трамвай. Госпитализация никому не потребовалась, но с последствиями ДТП разбирались час.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», участниками утренней аварии, которая произошла 17 октября на улице Руставели, стали грузовик и трамвай 9-го маршрута. В семидесяти метрах от улицы Верности электротранспорту не повезло оказаться на пути спецтехники, которая как раз выезжала со стоянки.

Грузовик протаранил трамвай с левого бока так, что несколько стекол оказались разбиты. В результате аварии одна из пассажирок общественного транспорта получила ссадины, но от помощи врачей женщина отказалась.

Авария, произошедшая в начале восьмого, парализовала движение на час. Сейчас задержка трамваев уже ликвидирована.