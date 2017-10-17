Взрывоопасного покупателя из Песочного нашли через дорогу от «заминированного» магазина

Полиция Курортного района Петербурга оперативно вышла на покупателя, который послужил причиной эвакуации магазина в Песочном. Мужчина пришел в торговую точку с коробкой и заявил, что внутри бомба.

Как ранее сообщала «Фонтанка», вечером 13 октября неизвестный вошел в помещение супермаркета ООО «Агроаспект» на улице Ленинградской, 62. Не выдвигая никаких требований, он поставил у кассы картонную коробку, сообщил, что в ней бомба, и скрылся. Накануне полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный, который проживает буквально через дорогу от «заминированной» им торговой точки.

Мужчину поместили в СИЗО в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте. Ему грозит до трех лет лишения свободы.