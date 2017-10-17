Медики спасают несовершеннолетнего после драки на Союза Печатников

Полиция разбирается в обстоятельствах потасовки в Адмиралтейском районе города, после которой юный петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, его избили трое.

Как стало известно «Фонтанке», 16 октября медики забрали семнадцатилетнего пострадавшего от 17-го дома по улице Союза Печатников. У молодого человека была травмирована голова, сильнее всего пострадал глаз: в нескольких местах сломана орбита, повреждён зрительный нерв. Врачи проинформировали о случившемся полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавший сам живёт в центре, но в другом районе, а нападение на Союза Печатников произошло около семи часов вечера. По предварительной информации, обидчиков было трое. Что предшествовало вспышке агрессии, устанавливается.