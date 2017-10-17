В Невском районе задержали наркодилеров с килограммом опиата

Подозреваемые в наркоторговле задержаны в Петербурге. Из незаконного оборота изъяли свыше килограмма опиоидного вещества.

Как стало известно «Фонтанке», 16 октября у дома №55 по улице Новоселов сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) был задержан 32-летний безработный гражданин Таджикистана. У него обнаружили 47,2 г наркотика. В ходе дальнейшего расследования силовики вышли на поставщика зелья — 35-летнего земляка задержанного. У того нашли еще 995,5 г запрещенного вещества.

Оба предполагаемых наркодилера задержаны. Возбуждены уголовные дела. Следствие пытается установить канал поставки опиата в Северную столицу.