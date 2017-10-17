Севастополю выделили 500 миллионов на развитие инфраструктуры
Правительство России выделило 500 млн рублей на дотации бюджету Севастополя для строительства в городе приоритетных объектов инфраструктуры.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина 17 октября, финансирование будет вестись из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы под названием «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Предложение о предоставлении дотаций согласовано трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений — в нее входят представители Думы, Совета Федерации и правительства РФ.
Ранее сообщалось, что деньги на развитие Крыма в Кремле планируют взять, увеличив сборы с операторов связи и подняв акцизы на бензин.