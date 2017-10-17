В Белоруссии трое россиян задержаны по подозрению в организации незаконной миграции

Белорусские пограничники 16 октября сообщили о задержании троих россиян, организовавших канал незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама.

По информации пресс-службы белорусского Государственного пограничного комитета, ночью 12 октября на автодороге сообщением Минск – Поставы пограничники остановили для проверки автомобиль Lada Vesta. Водителем оказался гражданин России, а пассажирами – пятеро граждан Вьетнама. Одновременно в Поставах оперативники задержали иномарку Mercedes, в которой, по похожему сценарию, находились водитель – гражданин России и пять вьетнамцев. Последний россиянин был задержан на автодороге Поставы – Браслав. В его обязанности входило перемещение группы мигрантов через белорусско-литовскую границу, говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371-1 республиканского УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет с конфискацией имущества либо без нее.