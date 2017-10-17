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17.10.2017 07:54

В Нигерии 29 человек погибли при нападении на лагерь переселенцев

Группа неизвестных 16 октября совершила нападение на лагерь внутренне перемещенных лиц в Нигерии, в результате чего погибли 29 мирных жителей.

Как передает телеканал Channel Television, инцидент произошел в штате Плато в здании местной начальной школы. По данным телеканала, сотрудники службы безопасности находились в здании учебного заведения, однако предотвратить бойню не смогли.

Губернатор штата Плато Симон Лалонг созвал совещание с участием руководителей служб безопасности, а также правительственных чиновников для обсуждения непрекращающихся атак и вероятного решения проблемы.

 

Источник: Газета.ru


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