СМИ: Члены махачкалинской ячейки ИГ планировали атаку на концерте Киркорова

Задержанные 14 октября члены «спящей» ячейки запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) планировали провести теракт на концерте артиста Филиппа Киркорова, который он провел 6 июля в Махачкале.

Как передает РБК 17 октября со ссылкой на свои источники, участники группировки собирались использовать три самодельных взрывных устройств. и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела. Попытку теракта реализовать не удалось. В тот же день задержанные собирались напасть на полицейских и отобрать у них оружие, но атаку совершить не получилось из-за того, что вокруг было большое количество людей, а сами правоохранители на протяжении долгого времени разговаривали с женщинами.

Четверо членов ячейки ИГ были задержаны в Москве и Махачкале в субботу. По данным Национального антитеррористического комитета, все они — выходцы из Дагестана. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГ по интернету. Позже НАК опубликовал видео задержания и допроса членов ячейки.