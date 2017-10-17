Телеканал ТВ-3 собирается судиться с организаторами баттла Оксимирона и Дизастера

ТВ-3 распространил в своем эфире заявление о том, что не сможет показать запланированный баттл Оксимирона и Дизастера из-за позиции организатора мероприятия — канадской компании KOTD.

Об этом 17 октября сообщает РБК. Телеканал собирается подать в суд на канадцев. Согласно заявлению ТВ-3, российский телеканал достиг соглашения с канадской компанией практически по всем вопросам, однако затем KOTD прервали заключение сделки.

«Уважая решение правообладателя, канал не принимает то, в какой форме и каким образом это решение было принято. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно», — говорится в заявлении ТВ-3.

Теперь телеканал собирается в суд: «Мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению».

Напомним, рэп-баттл между Оксимироном и Дизастером прошел 15 октября в Лос-Анджелесе (16 октября в час ночи по Москве). «Фонтанка» подробно писала о том, почему вокруг него возник такой шум, а также кратко описала ход самого баттла.