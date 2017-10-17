Оппоненты Мединского по диссертации заявили, что не участвовали в ее защите

Официальные оппоненты главы Минкульта Владимира Мединского по его скандальной диссертации заявили, что не имеют никакого отношения к защите научной работы.

Об этом 16 октября вечером сообщила «Новая газета». Причем, по данным издания, оппоненты были указаны в официальных документах. Историки Александр Борисов и Владимир Лавров заявили, что не выступали оппонентами при защите диссертации министра культуры РФ Мединского. Более того, экспертный совет ВАК после защиты работы не рассматривал её и не выносил на нее положительного заключения.

Кроме того, по информации «Новой газеты», члены ВАК вообще не обсуждали работу министра. Диссертация якобы поступила на рассмотрение в 2011 году, а позже представители ВАК распорядились утвердить «зависшие» работы. Среди них мог быть и труд Мединского.

Ранее экспертный совет ВАК сообщил, что министр культуры получил степень доктора исторических наук с соблюдением всех формальных процедур, а значит не может быть ее лишен. А до этого эксперты высшей аттестационной комиссии в официальном заключении о диссертации Владимира Мединского назвали ее пристрастной и не сообщающей ничего нового.