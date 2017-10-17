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17.10.2017 00:10

КС решит, митингуют ли депутаты на встречах с избирателями

Нужно ли заранее согласовывать встречи депутатов с избирателями и проводить их по правилам митингов, 17 октября обсудит Конституционный суд (КС). Он рассмотрит в Петербурге запрос депутатов Госдумы, оспаривающих новые правила свиданий с электоратом.

 

Обращение составили парламентарии из КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Они недовольны поправками в четыре федеральных закона, принятыми весной 2017 года думским большинством. Согласно этим изменениям, народные избранники в России имеют право встречаться с избирателями только в «помещениях» и «специально отведенных местах». Если встреча происходит на улице, акцию нужно заранее согласовывать по закону о митингах.

 

Авторы жалобы в КС уверены, что такое регулирование нарушает 30 статей Конституции. К примеру, идёт вразрез с принципом независимости и самостоятельности органов государственной власти: «Депутаты всех уровней лишены возможности самостоятельно принимать решения о проведении встреч со своими избирателями, а обязаны впредь согласовывать эти вопросы с органами исполнительной власти», — отмечается в заявлении.

 

Конституционный суд 17 октября выслушает точку зрения парламентариев, а также их оппонентов – думского большинства, правительства России, администрации президента. Решения по делу примут в закрытом порядке в течение нескольких недель и огласят публично. Уже известно, что свой отзыв в КС на спорный закон отправил Минюст, который считает, что норма конституционна, но не должна распространяться на стихийные встречи депутатов с избирателями.


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