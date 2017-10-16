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16.10.2017 23:50

«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»

Телекоммуникационный оператор «ЭР-Телеком Холдинг» купил петербургскую компанию «Телевизионная кабельная сеть «Нева». Актив до этого входил в группу «Акадо» Виктора Вексельберга.

 

Сообщение о приобретении опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. О том, что Федеральная антимонопольная служба одобрила ряд сделок между «ЭР-Телеком Холдингом» и «Акадо», стало известно в августе. Кроме ТКС «Нева», речь идет об «Акадо-Екатеринбург».

 

«ТКС «Нева» обслуживала в Петербурге порядка 13 000 абонентов проводного интернета и около 60 000 абонентов телевидения. Выручка за 2016 года составила 176 млн рублей, чистый убыток – 10 миллионов.

 

«ЭР-Телеком Холдинг» — пермская компания, второй по объему интернет-провайдер страны, уступает лишь Ростелекому. Контролируется Пермской финансово-производственной группой Андрея Кузяева. После покупки в 2016 году оператора «Вест Колл» «ЭР-Телеком Холдинг», по оценкам экспертов, практически сравнялся с Ростелекомом по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет в Петербурге. На двух лидеров приходится около 2/3 всего рынка. Кроме того, пермская компания выиграла конкурс на эксплуатацию видеокамер наблюдения в городе. Выручка в 2016 году превысила 19 млрд рублей, чистая прибыль – 58 млн.


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