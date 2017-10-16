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16.10.2017 23:35

Дефицит Пенсионного фонда на 657 млрд рублей покроют из Фонда национального благосостояния

Министерство финансов потратит 656,7 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2017 году.

 

Об этом 16 октября пишет РБК со ссылкой на поправки в бюджет-2017, которые правительство внесло в Госдуму. На «распечатывание» ФНБ обратили внимание в Счетной палате, подготовившей заключение на проект поправок.

 

Напомним, в сентябре из ФНБ уже потратили 164,2 млрд руб. для покрытия все того же дефицита Пенсионного фонда. Это произошло впервые — ранее средства из ФНБ на эти цели никогда не использовали, хотя это и возможно согласно Бюджетному кодексу. Как выяснилось теперь, ежемесячно с сентября по декабрь 2017-го из Фонда национального благосостояния будет уходить примерно по 162 млрд рублей. Все они пойдут на погашение дефицита Пенсионного фонда.

 

Причем средства ФНБ также используют и для финансирования дефицита федерального бюджета, но уже в следующем году. На эти цели планируют потратить 1,11 трлн рублей.


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