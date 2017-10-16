Шойгу: Операция в Сирии идет к завершению

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом 16 октября, что операция в Сирии близка к завершению.

Пресс-служба ведомства приводит слова Шойгу: «Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе». По его словам, «есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии». Правда, что именно обсуждали российский и израильский министры обороны, не уточняется.

Напомним, 13 октября в Минобороны РФ заявили, что более 92% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).