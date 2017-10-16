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16.10.2017 22:54
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На пешеходном переходе в центре Петербурга сбили двух девушек

Несовершеннолетние пешеходы пострадали в центре Петербурга вечером 16 октября. Одну из девушек госпитализировали в тяжелом состоянии.

 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, без четверти семь на регулируемом пешеходном переходе на углу улиц Разъезжей и Марата водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на двух семнадцатилетних девушек.

 

По данным «Фонтанки», пострадавших скорая доставила в детскую больницу Раухфуса. Одной из них диагностировали тяжелые травмы, второй — средней тяжести.


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