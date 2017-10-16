На пешеходном переходе в центре Петербурга сбили двух девушек

Несовершеннолетние пешеходы пострадали в центре Петербурга вечером 16 октября. Одну из девушек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, без четверти семь на регулируемом пешеходном переходе на углу улиц Разъезжей и Марата водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на двух семнадцатилетних девушек.

По данным «Фонтанки», пострадавших скорая доставила в детскую больницу Раухфуса. Одной из них диагностировали тяжелые травмы, второй — средней тяжести.