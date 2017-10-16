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17.10.2017 10:05

Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер питерской «Ночлежке»

Александр Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер, который пройдёт в Санкт-Петербурге, благотворительной организации «Ночлежка».

Известный режиссёр и сценарист проведёт свой творческий вечер в Северной столице 21 октября в Доме офицеров (Литейный проспект, д.20). Об этом сообщили в «Ночлежке».

В благотворительной организации отметили, что Александр Сокуров – давний друг «Ночлежки», он неоднократно поддерживал их работу, в том числе и своими пожертвованиями.

«У меня еще профессия такая – вынуждает не пропускать мимо сердца, головы эти проблемы. Предмет моего труда – человек и человеческое состояние. И я не делаю фильм на тему бездомности, потому что меня охватывает гнев. Я боюсь, что в своих произведениях буду слишком жесток и груб. Не могу простить государству наличие бездомных людей и равнодушие к этим людям», – сказал Сокуров, комментируя своё желание отдать деньги нуждающимся.


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