Совладелец «Юлмарта» выплатит 405 млн рублей банку «Санкт-Петербург»

Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к совладельцу НАО «Юлмарт» Михаилу Васинкевичу.

Об этом свидетельствует отметка в карточке дела на сайте суда. Правда, никаких подробностей там не указывается. Как ранее писала «Фонтанка», банк требовал 405 млн рублей с самого «Юлмарта», однако поручителем по кредиту, по сведениям СМИ, выступал именно Васинкевич. Аналогичный иск — и тоже на 405 млн рублей — «Санкт-Петербург» подал и к еще одной структуре ретейлера — «Юлмарт-девелопмент».

Напомним, две недели назад тот же Дзержинский районный суд удовлетворил иск на 653 млн рублей от банка «ВТБ» к другому совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. А на прошлой неделе Костыгина отправили под домашний арест по делу о кредитном мошенничестве.