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16.10.2017 21:44

Журналистку, занимавшуюся «Панамским архивом», взорвали на Мальте

На Мальте погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Она проводила антикоррупционные расследования — в том числе, на основании документов из «Панамского архива».

 

Машина журналистки взорвалась 14 октября, однако только сегодня об этом начали писать местные СМИ. Так, Times of Malta сообщает 16 октября, что незадолго до взрыва Дафне начала получать угрозы и сообщила об этом полиции.

 

Журналистка обвиняла в коррупции семью премьер-министра Мальты Джозефа Муската, а также многих других высокопоставленных особ. Сам Мускат уже заявил, что «не успокоится, пока не будет совершено правосудие». Мальта собирается просить помощи в расследовании у ФБР.

 

Дафне Каруане Галиции было 53 года, она была известна своими расследованиями коррупции. В документах «Панамского архива» она нашла свидетельства того, что жена премьера Мальты получала деньги от дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева через офшорную компанию.


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