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16.10.2017 23:43
3 Комментариев

Смольный раскидал 5 млрд на ремонт дорог

В 2018 году за 5 млрд дорожники отремонтируют 89 адресов — на четверть меньше, чем в текущем. И рассчитывают, что им еще добавят денег.
Смольный раскидал 5 млрд на ремонт дорог
О планах Смольного на ремонт улично-дорожной сети в 2018 году рассказал журналистам начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов. Пока в программе 89 адресов, включая весь Невский проспект.
 
По информации «Фонтанки», 5 млрд уже гипотетически распределены, программа сформирована, однако по некоторым адресам возможны изменения.
 
В Центральном районе отложили 461,5 млн рублей. Уже точно деньги направят на весь Невский проспект, Дворцовый проезд, набережную Лебяжьей канавки, Миллионную и Полтавскую улицы, улицу Марата от Невского до Звенигородской, Полтавской. Набережную Фонтанки сделают по четной стороне от Чайковского до Бородинской, по нечетной — от Гороховой до площади Ломоносова, включая перекрестки. В программе,но пока не на 100%, Дворцовая площадь (74 млн) и переулок Джапмбула (8,7 млн).
 
В Адмиралтейском районе за 340 млн в порядок приведут Английскую набережную, набережную Обводного канала от Старо-Петергофского до Лифляндской, Садовую, улицу Глинки, Сенную площадь, улицу Труда, Митрофаньевское шоссе, Лермонтовский проспект от Союза Печатников до Фонтанки. Кстати, местная часть самой Фонтанки, от Бородинской до Московского проспекта, тоже в программе. 30 млн на Курляндскую еще под вопросом.
 
В Курортном районе (486 млн) отремонтируют Зеленогорское шоссе от Приморского шоссе до проспекта Ленина; сам проспект, а это 61 млн, тоже раасмтривается как вариант. В Московском (333 млн) в программе Благодатная, Варшавская, Кубинская и Мариинская улицы, а также проспект Космонавтов.
 
В Невском районе (116 млн) точно сделают улицы Седова )от Фаянсовой до пл. Бехтерва) и Ткачей. Может быть, дойдут руки до улицы Бабушкина, 31 млн на нее заложен.
 
В Петроградском (203 млн) в программе точно Ждановская улица. Также в программе, но не утверждены на все 100 процентов, набережная Карповки по нечетной стороне, улицы Рюхина, Введенская и Резная и Левашовский проспект.
 
В Петродоворцовом районе (29 млн) отремонтируют улицы Красного флота и Дегтярева и Ораниенбаумское шоссе у местечка «Просвещение». Крупная программа — на 581 млн — у Приморского района: Мебельная, Парашютная, Долгозерная, набережная Черной речки от Торжковской до Ланского шоссе, ул. Академика Крылова и пр. Испытателей от Коломяжского до Богатырского. Сам Коломяжский от Аэродромной до Парашютной, тоже в программе, но по нему не точно.
 
В Пушкинском районе (399 млн) остановились на Софийском бульваре, улицах Старинной, Госпитальной, Садовой (Павловск), Ленина, а также Фильтровском шоссе. На Пулковское шоссе от Волхонского до Дони 136 млн на всякий случай тоже зарезервировали. Во Фрунзенском районе (146 млн) отремонтируют Бухарестскую, Софийскую и Грузовой проезд.
 
Кроме того, в программе ремонт трамвайных путей на улице Ильюшина от Комендантской площади до Стародеревенской улицы, а также, возможно, еще на трех участках по Энгельса.
 
В текущем году программа ремонта включила 116 объектов, на 5,2 млрд рублей. В этом списке – Московское шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до границы с Ленинградской областью и от пл. Победы до линии Окружной ж/д), Дальневосточный пр. (от  Большевиков до  Дыбенко), Ленинский проспект от  Стачек до Троллейбусного проезда, Приморское шоссе и другие адреса. На 16 октября не доведены до конца работы по 13 объектам, в основном — на Крестовском острове. КРТИ ссылается на то, что в начале года в течение двух месяцев не работала ситема  госзаказа из-за сбоя в единой информационной системе, так что подрядчики вышли на адреса только в конце мая. В 2018 году предполагается начать работы уже в апреле. Как и в 2017 году, ремонт дорог поделят на крупные лоты.
 
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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комментарии пользователей (3)
kot
17 октября 2017 г. 01:05
Udel: Что для Фонтани эти деньги? "Миллиард туда — миллиард сюда!" =)))
Udel
17 октября 2017 г. 00:59
Куда подевался Приморский райончик (крупнейший в СПб?) Разделили между Петродворцовым и Пушкинским...
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