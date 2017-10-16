В СПбГУ обсудили переезд в единый кампус

Депутаты Законодательного собрания Петербурга и первый проректор СПбГУ Илья Дементьев обсудили переезд вуза в единый кампус. Мероприятие в формате депутатских слушаний прошло в Высшей школе менеджмента 16 октября.

Как сообщил депутатам Дементьев, переезд СПбГУ обсуждается уже 3,5 года специальной правительственной комиссией. Цель создания единого кампуса — объединение ресурсов вуза в одном месте. По словам Дементьева, единый кампус поможет повысить мировые рейтинги СПбГУ, так как ученые смогут тратить больше времени на общение друг с другом – и им не придется для этого ездить через весь город.

«В кампусе биолог и химик смогут, например, встретиться в одном кафе и обсудить какой-либо проект. Сейчас, чтобы им встретиться, нужно потратить время на дорогу», — отметил проректор.

Его поддержал глава фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко, заметив, что ДНК была расшифрована благодаря тому, что к работе биологов подключились химики. Также он привел пример других университетов, развивающихся по принципу единых кампусов, назвав такие проекты успешными.

Яблочник Борис Вишневский заявил, что близость друг к другу — еще не повод для совместной работы и развития. «Вот мы в ЗакСе бок о бок работаем с депутатом от ЛДПР Виктором Сысоевым, но вместе законопроекты не творим», — отметил он. По его мнению, СПбГУ нельзя уезжать с Васильевского острова, так как студенты должны видеть исторический центр по пути на пары.

Представитель фракции «Партии Роста» Максим Резник отметил, что переездом проблемы СПбГУ не решить и существует гораздо больше вопросов, тормозящих развитие вуза. Его поддержала депутат Оксана Дмитриева, отметив, что если сумму, которую потратят на переезд, вложить напрямую в науку, это больше повысит рейтинг университета, чем создание единого кампуса.

В отличие от своих коллег поддержал идею переезда СПбГУ яблочник Михаил Амосов, однако он подчеркнул, что университет должен остаться в Петербурге, а не уезжать в Гатчину.

Сейчас городские власти еще не определились, где может разместиться единый кампус. Ранее предполагалось, что это может быть Курортный район, однако из-за сложности передачи земельного участка этот вариант отложили. На своих землях в Пушкинском районе построить единый кампус предложил племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский». Решение о размещении вуза там пока не принято. Также власти Ленобласти предложили СПбГУ переехать в Гатчину.