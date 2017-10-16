СК начал проверку после сообщений об издевательствах над подростками в ярославском интернате

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку после публикаций СМИ об издевательствах над воспитанниками местного интерната. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают причины появления в прессе информации об издевательствах над подростками с особенностями в развитии. Из сообщений региональных СМИ следует, что в качестве наказания за нарушение дисциплины директор интерната якобы принуждала воспитанников пить их мочу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».